Illegalità diffusa: ancora denunce per parcheggiatori abusivi

Nella giornata di ieri, il personale del commissariato Librino ha effettuato controlli straordinari finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa nel territorio, con particolare riferimento alle violazioni in materia di codice della strada: nello specifico alla guida senza patente e alla mancanza di copertura assicurativa. Un controllo di polizia è stato effettuato proprio nei pressi del commissariato, dove un pluripregiudicato, sottoposto alla misura della libertà controllata, si è recato “per firmare”, utilizzando un ciclomotore privo di assicurazione per responsabilità civile, senza usare il casco protettivo e senza patente di guida, poiché mai conseguita, non esibendo tra l’altro alcuna documentazione del ciclomotore. Il 36enne quindi è stato indagato per violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, essendosi messo alla guida di un mezzo, circosanza vietata dalla misura a cui è sottoposto: il veicolo è stato sequestrato. In viale Kennedy, ancora, una ragazza di 22 anni, è stata sanzionata per guida senza patente, per non averla mai conseguita. La giovane è stata sorpresa alla guida del ciclomotore – che è stato sequestrato – del quale non aveva alcuna documentazione.

Nei giorni scorsi, inoltre, a cura delle Volanti e delle pattuglie dei Commissariati cittadini, sono stati controllati e sanzionati ben 10 posteggiatori abusivi, che sono stati sorpresi, nonostante l’incessante campagna di contrasto a questo fenomeno, a “esercitare nelle zone del centro storico e della riviera della Plaja. L’azione di contrasto ai parcheggiatori abusivi continua sulle direttive del Questore di Catania Mario Della Cioppa: a fronte di 133 denunce nei confronti di altrettanti soggetti, sono state emesse oggi altre 49 misure di prevenzione dell’Avviso Orale, 11 delle quali in forma aggravata, nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, ai sensi della normativa prevista dal D.Lgs. n. 159/2011, il c.d. “Codice Antimafia”; tale aggravamento prevede, venuti meno i requisiti morali di cui all’art. 120 del Codice della Strada, anche la segnalazione alla Prefettura di competenza, per la revoca della patente di guida. Inoltre, a seguito di appositi accertamenti richiesti all’Inps e alla Guardia di Finanza, la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura ha segnalato, per la revoca eventuale del beneficio del reddito di cittadinanza, 17 soggetti, già sorpresi a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo: 15 di essi hanno precedenti penali e di polizia.