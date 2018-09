Impianti di illuminazione, in corso il potenziamento per oltre cento strade

L’amministrazione comunale in collaborazione con l’attuale gestore degli impianti di illuminazione Pubblica City Green Light srl, ha avviato una serie di attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di illuminazione e della sicurezza stradale cittadina. Particolare attenzione sarà data alle aree e ai punti di snodo strategici particolarmente interessati da alti flussi quotidiani di traffico pedonale e veicolare. Strada Statale Gelso Bianco, via Passo Gravina, corso Italia, viale Mario Rapisardi, sono alcune delle strade coinvolte ma le attività di efficentamento toccheranno nel complesso oltre un centinaio di vie e zone sensibili alla necessità di una più adeguata illuminazione, con la sostituzione di circa 2.500 corpi illuminanti.

Lavori già avviati in questi giorni e che proseguiranno sino a tutto novembre, visto che numerose altre vie saranno interessate dagli interventi oltre a quelli già ultimati in diverse vie principali di ingresso alla città tra le quali, via Vincenzo Giuffrida, viale Mediterraneo (rampa di accesso), via Nuovalucello (rampa di accesso) e via Renato Imbriani.

iGli interventi prevedono, tra l’altro, la sostituzione dei corpi illuminanti LED con nuovi a migliore resa illuminotecnica, dotate di dispositivi di protezione alle sovratensioni e caratterizzate da un ciclo di vita superiore alle precedenti versioni installate, con alimentatori elettronici programmabili tramite smartphone. Le attività in corso si configurano in un più ampio programma di interventi mirati alla sicurezza e alla performance degli impianti di illuminazione pubblica cittadini.