Imbocca una via contromano, travolge una ragazza e scappa: denunciato 80enne

Era a bordo della Renault Clio intestata al figlio quando ha imboccato contromano via Roma, a Randazzo, schiacciando con la ruota anteriore i piedi di una sedicenne che è poi caduta a terra. Si tratta di un 80enne che poi non ha prestato soccorso alla vittima.

Fortunatamente i diversi testimoni presenti hanno fornito elementi utili ai carabinieri per rintracciarlo e adesso è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali. La ragazza, trasportata all’ospedale di Bronte in ambulanza, ha riportato diversi traumi a entrambi gli arti e una lesione ossea giudicata guaribile in 20 giorni.