Immacolata, 88mila passeggeri in transito da Catania

SAC informa che, per il Ponte dell’Immacolata 2018, nel periodo compreso fra il 7 e il 10 dicembre l’Aeroporto di Catania ha registrato un transito di 88.000 passeggeri, con una crescita del 16% sul 2017.

Disaggregando i dati, i passeggeri sui voli nazionali sono stati 66.164 (+11,34%, nel 2017 59.426). Cresce in maniera significativa il mercato internazionale (+32%) con 21.836 pax (nel 2017 erano stati 16.434). Nuove destinazioni del Ponte Immacolata 2018: Londra (Southend + Luton), Atene, Dubai, Copenaghen, Siviglia, Iasi, Marrakech, Bristol. Rotte più richieste: Malta, Amsterdam, Istanbul, Parigi, Atene, Monaco.

Resi noti i dati traffico di novembre 2018. Nel mese appena trascorso sono stati registrati 660.315 transiti (circa 70 mila in più dello scorso anno) con una crescita a due cifre del numero di passeggeri (11%) rispetto al novembre 2017. Il dato di traffico progressivo – ossia da gennaio a novembre 2018 - vede un transito complessivo di 9.255.341: dato che in sé rappresenta un nuovo record per l’Aeroporto di Catania, visto che supera quello complessivo di 9 mln di passeggeri del 2017.

Intanto a Fontanarossa si respira l’aria delle feste imminenti. Da sabato 8 dicembre, intanto, e fino al 6 gennaio i due terminal (A e C) si accendono di emozionanti luminarie per condividere la gioia della festa più bella dell’anno con i circa 700mila passeggeri in transito nelle prossime settimane nello scalo più grande dell’isola e porta turistica per la Sicilia centro orientale.

Un ricamo di luci con led di ultima generazione, progettato da specialisti di light design, accende da qualche giorno il prospetto principale del Terminal A. Mentre un cielo di stelle autoilluminanti fa da volta celeste all’interno del Terminal A e del Terminal C. Oltre al tradizionale albero di Natale per la gioia di piccoli e grandi viaggiatori in transito al piano Partenze, dopo i varchi di sicurezza, i due terminal ospitano alcuni raffinatissimi allestimenti “green” a base di essenze mediterranee. Si tratta di una partnership fra SAC, Fondazione Radicepura e Piante Faro in vista del prossimo Radicepura Garden Festival 2019, manifestazione internazionale dedicata al design e al paesaggio in programma da aprile a ottobre dell’anno venturo in provincia di Catania