Ufficio immigrazione, prorogata validità dei permessi di soggiorno

L'Ufficio Immigrazione della Questura comunica che in base a quanto disposto dal decreto legge 18/2020, e quindi che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020. L'Ufficio ricorda inoltre che, relativamente alle pratiche già in corso di istruttoria, gli interessati che vorranno e dovranno produrre integrazioni o memorie ex art. 10-bis L. 241/90 potranno farlo a mezzo Pec (immig.quest.ct@pecps.poliziadistato,it) e/o raccomandata con ricevuta di ritorno senza quindi necessità di recarsi fisicamente agli sportelli. Per quel concerne il controllo dello stato di avanzamento della propria pratica, si raccomanda l’utilizzo del sito https://questure.poliziadistato.it/stranieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.