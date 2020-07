Siap, Vendemmia: "Carichi di lavoro pesanti per i poliziotti impegnati sul fronte immigrazione"

Il segretario del Siap, il sindacato di polizia, Tommaso Vendemmia è intervenuto per evidenziare le condizioni di lavoro degli agenti sul fronte dell'immigrazione.

"Decine di poliziotti devono con le incognite del Covid-19 - spiega Vendemmia - fare sacrifici personali che ora hanno raggiunto il limite insostenibile. Già in precedenza abbiamo ascoltato l’amministrazione di P.S. avere parole di attenzione per i poliziotti “celerini” ovvero quelli in prima linea per il gravoso servizio reso alla collettività, ma a Catania il X reparto mobile ha raggiunto limiti inaccettabili".

Il sindacato ha inviato una nota al dipartimento e al neo dirigente con una serie di segnalazioni riguardo la vicenda “migranti”: "Le squadre del X reparto Mobile non possono più riposare, l’impiego nei 6 teatri operativi consecutivamente supera il limite di

organizzazione, bel 120 uomini giornalmente sono impiegati in: Trapani Messina, Ragusa, Siragusa, Agrigento, Catania e Reggio Calabria, un carico di lavoro che non consente il riposo obbligatorio del personale che mediamente ha accumulato in un mese oltre 1200 riposi non fruiti la media di 10 a persona".

"Uno stress da lavoro inaccettabile e con precise responsabilità da parte di chi - aggiunge Vendemmia - ha l’onere di ponderare gli impieghi. I poliziotti aderenti al Siap e non solo, chiedono un po’ di serenità lavorativa un alleggerimento per consentire il riposo e chissà magari un po’ di ferie estive a pari di tutti i lavoratori. Inoltre e non è da sottovalutare, i poliziotti del decimo sono coloro che per tutto il periodo COVID-19 hanno assicurato la vigilanza ai centri di prima accoglienza e ai migranti la continuità dei servizi di trasferimento con rischio costante del contagio".