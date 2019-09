Librino, immobili occupati illegalmente: due persone indagate

Nei giorni scorsi, la polizia ha eseguito controlli straordinari nel quartiere di Librino volti a reprimere il dilagante fenomeno dell’occupazione degli immobili di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari che, come noto, spesso vengono illegalmente occupati da persone che non ne hanno diritto e in danno di chi è in graduatoria anche da dieci anni.

I poliziotti del commissariato Librino in viale Bummacaro hanno indagato in stato di libertà due persone per i reati di occupazione illegale di immobili pubblici, minaccia nei riguardi del personale dell’Istituto Autonomo Case Popolari e oltraggio a pubblico ufficiale. Nello specifico, a seguito di gara pubblica tenuta dall’Istituto, è sorta la necessità di sgombrare una bottega occupata senza titolo al fine di assegnarla al legittimo aggiudicatario vincitore della gara. Per tale motivo, il personale dell’Iacp si è recato presso la bottega con il fabbro ma gli occupanti hanno minacciato gli operatori dell'Istituto poiché non volevano lasciare l’immobile ormai da anni adibito a grande deposito con all’interno mobili, reti per pescare e tante altre cose, anche in questo caso è intervenuta la polizia per garantire l’ordine e consentire il regolare svolgimento delle operazioni. Sempre in vilale Bummacaro sono stati indagati alcuni condomini di un edificio di proprietà dell’Iacp poiché, non avendo garage e depositi disponibili, anziché affittarli regolarmente, hanno ritenuto di occupare illegalmente i locali pubblici posti al piano terra dell’edificio in cui abitano al fine di mettervi motocicli e masserizie.