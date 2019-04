Impiegato postale arrotondava spacciando “erba”: arrestato

I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un 43enne di Aci Sant’Antonio, impiegato postale, già gravato da precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato per un normale controllo, ha fatto trasparire un certo nervosismo che ha spinto i militari a sottoporlo a perquisizione personale, operazione che consentiva di rinvenire diverse dosi di marijuana pronte ad essere piazzate. La circostanza ha imposto un approfondimento investigativo terminato in casa dell’uomo dove, previa perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto: 2 piante di marijuana, dell’altezza media di circa 60 centimetri; 25 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi; nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. La droga e il materiale sono stati posto sotto sequestro.