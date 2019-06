Incontro sui incentivi per le imprese nelle aree di crisi industriale

Un incontro con gli esperti di Invitalia per illustrare gli incentivi della legge 181/89 disponibili per il rilancio delle attività imprenditoriali nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Sicilia. Si svolgerà giovedì prossimo, alle 10, al Palazzo della Regione siciliana di Catania.

L'obiettivo che si prefissano Regione siciliana e Invitalia è sostenere il rilancio delle aree colpite da crisi industriali e di settore e di creare nuovi posti di lavoro attraverso l'ampliamento, la ristrutturazione e la delocalizzazione degli stabilimenti produttivi. Gli incentivi sono rivolti a piccole, medie e grandi imprese, economicamente e finanziariamente sane.