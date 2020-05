In arrivo 2000 nuovi alberi per Catania: lunedì le prime piantumazioni

Lunedì 4 Maggio alle ore 10, in piazza Dante, il sindaco Salvo Pogliese con l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella parteciperà alla piantumazione dei primi piccoli arbusti dei 2.000 nuovi alberi di varie specie che in poche settimane verranno messi a dimora a Catania. A seguito della recente consultazione pubblica che ha registrato il consenso dei cittadini, l’Amministrazione Comunale è riuscita a concludere, all'insegna della semplificazione, una procedura coordinata dal capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro, così da aumentare la quantità del verde pubblico nei giardini pubblici, nelle strade e nelle grandi rotatorie degli assi viari cittadini, dove da parecchi anni non avviene la messa a dimora di nuove alberature.

