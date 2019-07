In auto con una pistola con il colpo in canna sotto il sedile, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 31enne di Adrano con l'accusa di detenzione e porto di arma clandestina nonché di detenzione illegale di munizioni. L'uomo era al volante di una Golf e quando ha incrociato i militari della squadra motociclisti ha accelerato improvvisamente. Così i carabinieri hanno affiancato la vettura e hanno intimato al conducente di fermarsi.

Da una perquisizione è emerso che l'uomo deteneva una pistola semiautomatica calibro 6,35 marca Astra, con matricola abrasa e colpo in canna, nascosta sotto il sedile lato guida. Estendendo la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, titolare di porto d’armi per uso sportivo, i carabinieri hanno altresì rinvenuto e sequestrato 26 cartucce calibro 7,65, detenute illegalmente, una pistola Beretta calibro 7,65 e 50 cartucce del medesimo calibro, detenute regolarmente, nonché un fucile da caccia calibro 12 marca Fabarm, detenuto legalmente dal padre convivente.



Le armi e le munizioni lecitamente detenute sono state comunque preventivamente sequestrate, in attesa dell’avvio del procedimento amministrativo teso alla revoca del porto d’armi, compreso il fucile, ritirato al genitore per la presenza in casa del figlio sottoposto agli arresti domiciliari. L’arma clandestina nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per essere sottoposta a degli accertamenti che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi.