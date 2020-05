In auto con 200 grammi di marijuana: arrestati

Nel corso del pomeriggio di ieri pattuglie dell’Upgsp in transito in viale delle Medaglie D’Oro hanno notato due individui in atteggiamento sospetto che, alla vista degli operatori di Polizia, si sono allontanati repentinamente a bordo di un’autovettura Mercedes classe A. Ne è nato un inseguimento concluso poco dopo in Corso Indipendenza, quando i due soggetti in fuga sono stati bloccati e identificati per Davide Intravaia, del 1983 e Orazio Nicotra del 1981. Attraverso un controllo approfondito eseguito dagli operatori, sul mezzo sono state rinvenute due buste con all’interno della marijuana, del peso complessivo di circa 220 grammi. I due sono stati pertanto arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, dopo la convalida dell’arresto, immediatamente liberati su disposizione del magistrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.