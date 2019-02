In auto con 26 grammi di cocaina, arrestato

Lo scorso sabato, la polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Platania (del 1995), per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Intorno alle ore 18:00, l’uomo è stato fermato per un controllo di polizia da operatori di una Volante mentre, a bordo della propria autovettura, transitava per una via ubicata nel rione San Berillo Nuovo.

Il Platania durante le fasi del controllo è apparso agli agenti ingiustificatamente inquieto, pertanto, gli operatori hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’auto oltre che a quella personale. La perquisizione ha dato esito positivo, infatti, sotto i tappetini della vettura sono stati rinvenuti due involucri contenenti cocaina, poi quantificata 26 grammi lordi complessivi. Avvisato il magistrato di turno, il Platania già con pregiudizi in materia di stupefacenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.