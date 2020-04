In auto con cocaina e coltello a serramanico: arrestato

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 45enne Salvatore Marino, di San Cono, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio di controllo e perlustrazione del territrio i militari si sono imbattuti in una Alfa 147, condotta appunto dal Marino, che a grande velocità sfrecciava lungo la strada statatle 385 mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada. I militari hanno quindi ingaggiato un inseguimento che, in breve, ha consentito di fermare l’autovettura e procedere al controllo del guidatore. La perquisizione ha consentito di rinvenire nascosti all’interno di un portachiavi quasi 2 grammi di cocaina già suddivisa per la vendita al minuto, altre 12 dosi di marijuana all’interno degli slip indossati e un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

