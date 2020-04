Gira in auto con 60 grammi di marijuana: denunciato

I carabinieri di Randazzo hanno denunciato un 22enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, mentre si trovava a bordo di una Opel Astra condotta dal fratello, è stato fermato in via Duca degli Abruzzi da una pattuglia di militari impegnata in un servizio di controllo del territorio. Il giovane, durante il controllo, ha mostrato vistosamente un certo nervosismo che ha indotto i militari a effettuare una perquisizione che, infatti, ha dato loro ragione: il ragazzo, all’interno degli slip indossati, nascondeva una busta di cellophane contenente 60 grammi di marijuana. I due, inoltre, sono stati sanzionati come previsto per aver violato le disposizioni per il contenimento epidemico da coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.