A spasso con un pregiudicato: arrestato sorvegliato speciale

I carabinieri di San Michele di Ganzaria hanno arrestato il 43enne caltagironese Ivan Amarù, responsabile della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. I militari, nel corso dell’effettuazione dei servizi per garantire il rispetto delle disposizioni governative per il contenimento epidemico da coronavirus, lungo la strada statale 124 hanno imposto l’alt ad una vettura condotta da un 48enne pregiudicato di Caltagirone, a bordo della quale era presente anche l’Amarù. Per tali motivi i militari hanno provveduto a sanzionare amministrativamente entrambi per il disposto di cui al D.L. 19/20, hanno inoltre proceduto all’arresto dell’Amarù per le palesi violazioni delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione da egli sofferta, collocandolo agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.