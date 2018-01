In carcere per reati commessi a Treviso nel 2014

I carabinieri della stazione di Sant’Alfio hanno arrestato il 24enne Lorenzo Grasso del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso. Già condannato dai giudici per furto aggravato e danneggiamento, reati commessi a Treviso nel 2014, dovrà scontare una pena equivalente a mesi 9 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di piazza Lanza.