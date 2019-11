In fiamme negozio cinese, nessun ferito: cause in accertamento

Nella serata di ieri, intorno alle 22.00, un incendio si è sviluppato in un negozio cinese di articoli per la casa e vari. Il locale si trova in viale Vittorio Veneto e la chiamata ai Vigili del fuoco è giunta poco dopo le 22,00. Il bazar è gestito da una famiglia cinese formata da padre, madre e figlio. Sul sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, con un'autoscala, mezzi logistici e autobotti di rincalzo. Era presente personale sanitario del Servizio 118 e della Polizia di Stato. Non risultano persone ferite. Le cause e l'origine del rogo sono in corso di accertamento.