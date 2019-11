In giro con lo scooter mentre è ai domiciliari: arrestato

I carabinieri di Aci Catena, hanno arrestato il 30enne Giuseppe Tomarchio del posto. L’uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quel comune, era stato notato dai militari allorché, con assoluta nonchalance, transitava a bordo di uno scooter Honda SH 300 nella via Giardina di Acireale, in violazione pertanto di più prescrizioni della misura di prevenzione. Lo stesso, accortosi della presenza dei militari, con manovre spericolate si è allontanato nella speranza di non essere stato identificato, nascondendosi. L’uomo pensava d’averla fatta franca ma è stato scovato dai carabinieri all’interno dell’autovettura in uso agli stessi genitori. Il Tomarchio è stato posto agli arresti domiciliari.