In giro con lo scooter per spacciare marijuana: arrestato pusher minorenne

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e per guida senza patente commessa nel biennio, il minorenne S.L. (del 2004). Nello specifico, durante un normale servizio di controllo del territorio, la Volante ha proceduto al controllo di un gruppo di giovani, tutti minorenni. Durante le oprazioni di controllo è sopraggiunto il minore S.L. a bordo di uno scooter che alla vista degli agenti ha cercato di invertire la marcia, senza riuscirvi poiché gli operatori lo hanno bloccato immediatamente. Sottoposto a perquisizione personale, gli agenti gli hanno trovato addosso quattro buste di cellophane contenenti complessivamente 75 involucri di carta argentata con all’interno della “marijuana”, per un peso totale di 70 grammi. Inoltre è stata rinvenuta la somma di denaro pari a 115 euro - suddivisi in due banconote da 20 euro, sei banconote da 10 euro e tre banconote da 5 euro - e un telefono cellulare. Dopo le formalità di rito, il minore S.L., su disposizione del magistrato di turno della Procura dei minori, è stato associato al Centro di Prima Accoglienza per Minorenni di via Franchetti di Catania.