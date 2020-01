In manette fratelli specializzati in furto di appartamenti

Termina in carcere la vicenda giudiziaria dei fratelli specializzati in furto in appartamento: i pregiudicati catanesi Alessandro Caponnetto ( del 1998) e Katrile Domenico Caponnetto ( del 2000).

Colpiti da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, sono stati raggiunti dagli agenti della squadra mobile – squadra “Catturandi”, i quali dopo aver notificato i provvedimenti restrittivi, li ha condotti nel carcere Piazza Lanza.

Entrambi condannati per un furto in abitazione aggravato, commesso a Zafferana Etnea nel mese di settembre 2018, il primo dovrà scontare la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, il secondo passerà in carcere 1 anno, 7 mesi 7 e 21 giorni.