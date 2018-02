In memoria dei martiri delle Foibe, “Gravina Ricorda”

Anche quest’anno la Consulta giovanile in collaborazione con il Comitato provinciale 10 Febbraio organizza la manifestazione dal titolo “Gravina Ricorda”. Durante tale momento avverrà la deposizione di una corona di fiori dinanzi al monumento dei caduti della seconda guerra mondiale in memoria dei martiri delle Foibe e gli esuli Istriani e Dalmati.

"Siamo ormai giunti alla quarta edizione di quest’importante appuntamento - dichiara il presidente della Consulta giovanile Paolo Kory - Sono felice di constatare che sta ormai diventando un evento fisso anno dopo anno. Tutto ciò mi inorgoglisce sia per il fatto che da sempre mi sono fatto promotore per il ricordo, tra i miei colleghi ed amici, di tali eccidi che ho avuto il piacere di portare anche sul Comune dove abito e sia per la presenza sempre più cospicua di giovani a testimonianza del fatto che non si può rimanere 'sordi ed inermi' di fronte a tali eventi".