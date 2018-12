Operatori del trasporto spurgo, stato di agitazione e minaccia blocco dell'attività

Non essendo arrivata alcuna risposta da parte della Sidra per risolvere il problema del conferimento reflui presso Pantano D’Arci, le imprese scenderanno in piazza lunedì 10 dicembre dalle ore 7 per fare sentire la loro voce. La protesta si terrà presso Largo Rocco Chinnici, davanti il complesso Le Ciminiere di Catania, dove stazioneranno i mezzi per tutta la mattinata. Gli operatori non escludono il blocco dell’attività se anche questa volta non si arriverà ad un’intesa con gli organi competenti.