Inaugurata la mostra "Natale ai Minoriti 2018": aperta fino all'Epifania

La bottega dell’artigianato artistico anche quest’anno trova la propria vetrina natalizia nel prestigioso Chiostro di Palazzo Minoriti, nel cuore di via Etnea (al civico 73). L’esposizione, che si concluderà il giorno dell’Epifania, è stata inaugurata dal sindaco metropolitano Salvo Pogliese. Accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione e dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, il sindaco si è intrattenuto a parlare con gli espositori di “Natale ai Minoriti 2018”, tutti appartenenti all’Associazione artistico-culturale Delfare.

Molte le merci in vendita, tutti pezzi unici che esprimono la ricerca personale e la sensibilità di chi li ha ideati e realizzati. Tessuti e tappeti; oggetti e componenti di arredo in legno, ceramica e pietra lavica;. saponi artigianali, piccole composizioni di piante grasse e fotografie da incorniciare come quadri: questo e altro è possibile ammirare e comprare. Ovviamente non mancano i presepi e i pupi siciliani. Punto di forza dell’esposizione è la ricostruzione di una abitazione completa di letto e cucina, così come si presentava dagli anni’30 agli anni ’50 del Novecento: biancherie, arredamenti, suppellettili sono oggetti proto industriali oppure espressione di un artigianato di tradizione e necessità.

“La tenacia degli organizzatori ha permesso di raggiungere il traguardo delle dieci edizioni. Percorrendo il chiostro di Palazzo Minoriti si tocca con mano l’inventiva del popolo siciliano. Questi oggetti danno identità al nostro territorio e celebrano il felice connubio tra artigianato ed arte”. Così ha dichiarato il sindaco metropolitano al gruppo di artigiani e artisti costituiti in associazione allo scopo di promuovere le loro produzioni.

“Il chiostro di palazzo Minoriti – ha dichiarato l’organizzatore Iano Messina - ospita la manifestazione ideata per far conoscere il vecchio e nuovo artigianato. Ringrazio la Città metropolitana di Catania che da dieci anni ci concede questo spazio espositivo e il sindaco Pogliese per aver accordato il patrocinio sia della Città metropolitana sia del Comune di Catania”.

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle ore 10 alle 21. Il 24 e 31 dicembre chiusura alle ore 14. Il 25 dicembre e il Primo gennaio apertura alle ore 16.