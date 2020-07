Presentato il progetto per la Cittadella giudiziaria, inaugurazione nel 2023

“Attraverso questa grande opera, Catania si doterà di un nuovo palazzo di giustizia senza archiviare le funzioni di quello attuale in piazza Verga. E' stata ripresa una pratica che si era di fatto arenata. Con il presidente Meliadò e assieme a tutta la magistratura catanese, e grazie al lavoro dell'assessore Falcone, abbiamo accelerato i tempi giungendo alla presentazione di oggi, ma con l'ambizione che la Regione possa inaugurare la Cittadella giudiziaria nel 2023”. Così il presidente il governatore Nello Musumeci ha presentato, nella "Sala grande" del Palazzo della Regione del capoluogo etneo, il progetto vincitore del concorso indetto per realizzare la nuova Cittadella giudiziaria che sorgerà in viale Africa, nell'area precedentemente occupata dall'ex Palazzo delle Poste. Un’opera da quaranta milioni di euro, tra demolizione e realizzazione della nuova struttura, voluta fortemente dall'attuale esecutivo regionale.

“Oltre ad essere un servizio per il foro catanese e per l'intero Distretto di Corte d'appello, la nuova Cittadella giudiziaria contribuirà significativamente anche a riqualificare la zona delle Ciminiere, offrendo una nuova immagine ad una parte della città di Catania”, ha aggiunto il presidente Musumeci che ha anche annunciato l'imminente processo di riqualificazione che interesserà il vecchio ospedale Santa Marta di Catania, con la demolizione di alcuni edifici e la valorizzazione del plesso storico. Erano state ben 85 le proposte presentate al Concorso di progettazione per la realizzazione di aule e uffici giudiziari. Vincitore è risultato lo studio associato Cibinel - Laurenti - Martocchia, collaborato da studi professionali di ingegneria e architettura del territorio siciliano.

“Quest’opera di valenza storica per Catania - ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - serve a consegnare all'amministrazione giudiziaria la sede che merita, con i giusti spazi e una visione all'avanguardia, ma anche a mettere in campo una concreta riqualificazione di uno spazio fondamentale della città, sul lungomare che viene rivalutato e consegnato ai cittadini. In questo senso, con l'impegno di Dipartimento Tecnico e Genio civile etneo, siamo partiti dal concorso di progettazione per attingere all’ingegno di professionisti e giovani. Questo ha portato alla scelta di un progetto moderno e di valenza internazionale, un'operazione dal valore complessivo di 40 milioni di euro tra demolizione e ricostruzione. Entro l'anno sarà completata lo studio di fattibilità e la progettazione esecutiva, poi nel 2021 - conclude Falcone - la gara d'appalto e la posa della prima pietra della nuova Cittadella giudiziaria”. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese, il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Meliadò, il direttore del dipartimento regionale Tecnico, Salvo Lizzio, l'ingegnere capo del Genio civile di Catania, Natale Zuccarello.