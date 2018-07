Incendi, gli interventi dei vigili del fuoco: Giarre e Paternò i comuni più colpiti

Da ieri mattina, sono stati effettuati oltre 120 interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Il vento forte che, infatti, ha caratterizzato la giornata di ieri ha agevolato la propagazione dei roghi su buona parte del territorio della provincia etnea. Le zone più colpite sono state la costa ionica, a partire da Giarre/Riposto, poi la zona pedemontana fino a Paternò ed Adrano.

"Nella giornata di ieri è arrivato personale di rinforzo da altri comandi provinciali della Sicilia e da altre regioni", spiegano i vigili del fuoco. In particolare: 6 squadre dai comandi provinciali di Enna, Ragusa, Messina, Agrigento e Caltanissetta; 2 sezioni operative (18 unità) dalla Calabria ; 1 sezione operativa (9 unità) dalla Campania (in arrivo). Al momento sono in corso una decina di interventi di soccorso e circa 50 sono in attesa di essere espletati.