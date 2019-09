I vigili del fuoco spengono un incendio a Pedara

Nel primo pomeriggio di oggi la sala operativa dei vigili del fuoco di Catania è stata allertata per un incendio abitazione a Pedara in via Brancati, 11. Sul posto è stata inviata la squadra operativa dei vigili del Distaccamento Nord, un'autobotte ed un'autoscala in supporto della Sede Centrale. L'incendio, verosimilmente dovuto a cause elettriche, ha interessato una palazzina a 3 elevazioni fuori terra, ed ha avuto inizio dal garage sottostante. I vigili del fuoco hanno subito provveduto a mettere sotto controllo l'incendio ed al suo spegnimento, evitando che si propagasse alle abitazioni ai piani superiori. Non risultano persone ferite o intossicate. Sul posto presenti, per le rispettive competenze, anche Carabinieri e Polizia Municipale.