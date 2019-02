Picanello, incendio in via Licciardi: sul posto i vigili del fuoco

Un incendio di modeste proporzioni si è verificato questa mattina in via Licciardi, a casa di un'anziana residente nel quartiere. Si tratterebbe, come riferito dai vicini di casa che hanno contattato la nostra redazione, di un'accumulatrice seriale che pare viva in condizioni di degrado.

"E' stata più volte richiesto l'intevento degli assistenti sociali - spiega una residente della zona - ed in casa della signora sono presenti topi e grossi cumuli di rifiuti. Speriamo che qualcuno possa prendersi cura di lei e porre fine a questa situazione".