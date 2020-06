Aci Castello, incendio in un'abitazione: intervengono i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione ad Aci Castello in via Leopolda, al civico 22. Ad essere interessato dalle fiamme un appartamento al primo piano. Attualmente sul posto vi è una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale con un'autobotte di rincalzo dalla sede centrale del comando provinciale. Ad avvisare i vigili del fuoco una chiamata, ricevuta intorno alle 11,25, da parte di una vicina di casa. Al momento non vi sono notizie riguardo a persone coinvolte e sembra che la casa sia vuota. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118.

