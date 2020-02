Incendio in un appartamento di via Giuffrida, intervengono i vigili del fuoco

Fiamme in un appartamento al terzo piano di via Vincenzo Giuffrida, al civico 38. L'edificio si trova in prossimità di via D'Annunzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due autobotti, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Una un uomo di colore di 23 anni, ustionato, è stato trasportato al Cannizzaro mentre un'altra ambulanza di trova ancora nei pressi dell'appartamento. In corso le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Il giovane, entrato in codice rosso, è stato preso in carico al Trauma Center del pronto soccorso dell'Ospedale Cannizzaro. Ha riportato ustioni da fiamma di media gravità al viso. Ha ricevuto le prime cure dagli specialisti del Centro Ustioni e quindi è stato ricoverato precauzionalmente nella terapia intensiva dello stesso centro.