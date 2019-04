Insegnante brucia l'auto dell'amante di sua moglie

I carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato un insegnante di 51 anni, ritenuto responsabile di incendio doloso. Avendo presumibilmente scoperto la tresca amorosa tra la moglie e un 54enne del paese, l’aveva prima minacciato tramite degli sms per poi passare alla vie di fatto, concretizzatesi ieri pomeriggio quando. Individuata l’autovettura del rivale, parcheggiata in via Dante Alighieri, l’ha prima cosparsa di benzina per poi darle fuoco e fuggire via. Per fortuna la vittima, avvertita da alcuni passati, è riuscita a domare in tempo le fiamme tramite un proprio estintore. I carabinieri sono risaliti all’identità dell’uomo tramite la visione delle immagini registrate dalle telecamere attive nella zona.