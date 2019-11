Incendiata l'auto del sindaco di Aci Bonaccorsi Vito Di Mauro

L'auto del sindaco di Aci Bonaccorsi, Vito Di Mauro, è stata data alle fiamme la notte scorsa da un uomo che ha scavalcato durante la notte il muro della sua villetta, appiccando il fuoco con del liquido infiammabile per poi fuggire via. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che sarebbero vicini alla risoluzione del caso. Da fonti investigative si apprende che l'atto vandalico, compiuto nella notte tra martedì e mercoledì non e' da ricondurre all'attività amministrativa del primo cittadino. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Il sindaco della città metropolitana di Catania Salvo Pogliese ha espresso solidarietà e vicinanza al primo cittadino del comune pedemontano. “Ancora un episodio di intimidazione – ha detto Pogliese – rivolto contro un sindaco sul quale spero presto si faccia luce per assicurare alla giustizia gli autori di questi atti di criminalità che tendono a intimorire un coraggioso uomo delle istituzioni, di cui conosco e apprezzo serietà e capacità, forse nel tentativo di ostacolare il lavoro dell’amministrazione cittadina”.

"Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco di Aci Bonaccorsi, Vito Di Mauro che è stato vittima di un attentato incendiario in queste ore". Lo hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia. "L'intimidazione subita dal sindaco Di Mauro va condannata senza mezzi termini e rappresenta un fatto gravissimo che, purtroppo, si aggiunge a una innumerevole serie di atti subiti da amministratori che rischiano quotidianamente la propria incolumità personale nello svolgimento del mandato ricevuto dai propri concittadini". "Sono sempre inaccettabili episodi come questo - aggiungono Orlando e Alvano - che mirano a condizionare l'operato dei pubblici amministratori che operano in una terra difficile come la nostra. Ci auguriamo che magistratura e forze dell'ordine facciano al più presto luce su quanto avvenuto, assicurando alla giustizia i responsabili".