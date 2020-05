A fuoco un'autodemolizione ad Aci Sant'Antonio: sul posto 20 mezzi dei vigili del fuoco

Poco dopo le 13 è stato segnalato un incendio in un'azienda di auodemolizioni ad Aci Sant'Antonio. Sul posto, al momento, operano tre squadre di vigili del fuoco del distaccamento nord, del distaccamento di Acirele e del distaccamento di volontari di Linguaglossa. Inoltre, sul posto sono tate inviate 2 autobotti ed un carro per il supporto logistico con autorespiratori. Sono quindi presenti circa 20 unità dei vigili del fuoco al lavoro da tre ore per domare il rogo.

