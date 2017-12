Incendio in un bed and breakfast di via Etnea, ospiti evacuati

Intorno alle 22 di ieri sera, un incendio si è sviluppato per cause ancora da accertare in un bed and breakfast del centro storico, nei pressi di via Pacini angolo via Etnea. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e sul posto, come riporta Meridionews, è intervenuta anche la polizia. Non si conoscono ancora le cause che hanno generato il rogo, fortunatamente privo di conseguenze gravi per gli occupanti, che sono stati fatti evacuare in via precauzionale dal personale intervenuto sul posto per le operazioni di soccorso e spegnimento.