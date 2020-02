A fuoco una bombola di gas, incendio in un appartamento a Belpasso: 88enne ustionata

Grosso incendio, intorno alle ore 12.10, in un appartamento di Belpasso. Una donna di 88 anni è rimasta leggermente ustionata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò e della Centrale che hanno subito provveduto a spegnere tutto e tirare fuori le quattro bombole che erano all’interno della villetta.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118 per prestare i soccorsi e la polizia municipale di Belpasso. In base alle prime ricostruzioni, la signora avrebbe fatto la prova dell'accendino per verificare il funzionamento della bombola e da lì lo scoppio.

"Mai fare la prova con fiamme libere con punti d'innesco - precisa Carmelo Barbagallo, Usb vigili del fuoco - Semmai, per vedere se la bombola perde, verificare con spruzzo di acqua e sapone. Se fa le bollicine è presente la perdita. E' consigliabile sempre fare controllare da personale autorizzato".