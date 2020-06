Rogo in piazza Beppe Montana, le fiamme lambiscono il campo di calcio

Le sterpaglie di piazza Beppe Montana, di cui era stata sollecitata la rimozione tramite scerbamento alcuni giorni fa, hanno preso fuoco ieri. Le fiamme hanno lambito il campo di calcio, frequentato dai ragazzi della via Ustica ed il fumo è entrato nelle case dei condomini che si affacciano in quest'area verde di periferia. Il consigliere della IV Municipalità Giuseppe Ragusa, del Movimento 5 Stelle, aveva sollevato la questione chiedendo interventi di pulizia in vista dell'estate. Per rendere nuovamente fruibile l'impianto sportivo, ripulito dai rifiuti in autunno, servono adesso le reti ed una generale riqualificazione di piazza Beppe Montana.

