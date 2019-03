Santa Maria di Licodia, incendio in una ditta di materiale edile

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Paternò è intervenuta per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di un cantiere di manufatti cementizi, nel comune di Santa Maria di Licodia in via Strasburgo, 1. Vista la notevole quantità di legname interessato, le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a sera inoltrata. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.