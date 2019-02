Fiamme in una villa, incendio spento dai vigili del fuoco

Poco dopo le 20 di ieri sera,27 febbraio, in via Cavotta 11 a Zafferana Etnea sono intevenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto e di Linguaglossa, con l'ausilio di un'autoscala inviata dalla sede centrale del comando provinciale di Catania, per l'incendio del tetto di un'abitazione.

L'incendio della villetta ha seriamente danneggiato la copertura in legno e tegole ed ha reso inagibile la casa, rendendo necessario lo sgombero dei due occupanti, padre e figlio.