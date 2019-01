Incendio in una palazzina di viale Grimaldi: intervento dei vigili del fuoco

Incendio di un appartamento in viale Grimaldi, 6 - Scala F, 4° piano, a Librino. L'incendio è sotto controllo, come specificano i vigili del fuoco che stanno provvedendo a fare evacuare gli occupanti dell'edificio perché invaso dal fumo.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio e non si hanno notizie di persone ferite o intossicate. Sul posto due squadre di vigili del fuoco con autoscala.