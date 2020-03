Incendio in un laboratorio elettromedicale di via Pietro dell'Ova

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ma probabilmente scaturito da un corto circuito, ha danneggiato un laboratorio di prodotti elettromedicali, in via Pietro dell'Ova, a Catania. Danni sono stati riportati anche all'ufficio della società e al solaio del primo piano della palazzina. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme e stanno lavorando per la messa in sicurezza della struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.