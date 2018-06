Linguaglossa, incendio in un'abitazione: ustionato il proprietario

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti, intorno alle 14.15, per lo spegnimento di un incendio in un'abitazione a Linguaglossa, in via S.Nicola.

Il proprietario dell'appartamento, di origini cinesi, è rimasto ustionato ed è stato trasportato in ospedale. I vigili del fuoco, a lavoro per diverse ore, hanno spento l'incendio e portato fuori dall'abitazione tre bombole GPL, mettendo in sicurezza l'immobile.

L'incendio si è diffuso rapidamente anche per la presenza di un notevole quantitativo di materiale plastico presente all'interno della casa. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.