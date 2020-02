Fiamme a Gravina, i vigili del fuoco spengono un incendio in abitazione

Intorno alle 14 di questo pomeriggio, un incendi in abitazione si è sprigionato tra via San Giovanni Galermo e via Etnea, a Gravina di Catania, per cause ancora da accertare. Le fiamme hanno avvolto un appartamento posto al primo piano di una palazzina di tre piani. L'intervento dei vigili del fuoco, già concluso, ha permesso di circoscrivere i danni ed evitare il peggio. Non si hanno al momento notizie di feriti o persone contuse.

Foto del lettore Rosario Lopis