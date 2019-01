Incendio in una palazzina del viale Grimaldi, fuoco appiccato per problemi di vicinato

Sarebbe di natura dolosa l'incendio che, ieri, ha interessato uno stabile del viale Grimaldi. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del comando Sud, 7 ambulanze e un'automedica. Le fiamme hanno avuto origine al 4° piano della scala F della palazzina popolare.

Dieci le persone rimaste intossicate e trasportate negli ospedali Garibaldi e Cannizzaro. L'edificio è stata evacuato per precauzione e per consentire i controlli sulle abitazioni interessate dalle fiamme.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il fuoco sia stato stato appiccato in modo volontario per problemi di vicinato. Le indagini sono in corso.