Incendio parco Monte Po, il comitato Romolo Murri chiede interventi immediati

L'incendio di quest'oggi all'interno del parco Monte Po ha fatto alzare la guardia al comitato Romolo Murri che, viste le alte temperature che potrebbero favorire la nascita di nuovi focolai, chiede una maggiore attenzione.

"Parlare di emergenza incendi a Catania durante la stagione estiva sarebbe scontato per chiunque. Perchè allora nessuno interviene per mettere in sicurezza aree abbandonate, parchi e slarghi verdi a pochi passi dalle abitazioni?", chiede Vincenzo Parisi.

Il pardo Monte po, per il comitato, è un sito "da rivalutare, riqualificare e restituirlo alla cittadinanza. Un luogo quasi completamente abbandonato con la conseguenza che qui, da maggio a settembre, gli incendi sono all'ordine del giorno".

"Oggi la situazione non si è complicata ulteriormente solo per il pronto intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Ma fino a quando si potrà andare avanti così? Fino a quando si potrà contare sulla fortuna o sull'esperienza della gente che vive a pochi passi dal parco ed è quasi abituata a tutto ciò?", prosegue la nota del comitato.

"Emerge la necessità di operare con un piano di interventi dettagliato e preciso come unica formula efficace per combattere la piaga del fuoco.Tante le zone da codice rosso a Catania segnalate dove, per fronteggiare tempestivamente l'emergenza, occorre la creazione di fasce tagliafuoco, la potatura a scadenze precise del verde e l’eliminazione, con l’utilizzo dei trattori, delle sterpaglie", spiega Parisi.