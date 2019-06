Fiamme in una pizzeria di Acireale, incendio spento dai vigili del fuoco

Questa mattina, poco dopo le 7, è stata ricevuta una chiamata di soccorso per un incendio sviluppatosi all'interno di un locale adibito a pizzeria in via Romeo, 64 ad Acireale. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Riposto, poiché quella del Distaccamento di Acireale era già impegnata ad Aci Bonaccorsi per il crollo di un muro.

Le attività di spegnimento dell'incendio, di minuto spegnimento e di messa in sicurezza dei locali, si sono concluse nella mattinata di oggi, poco dopo le 11. I locali e parte dell'impianto elettrico sono stati danneggiati dal fumo e dal calore sviluppatosi con l'incendio.