Incendio in un'abitazione: muore un'anziana

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio a San Giovanni La Punta, in via Taormina 6, al secondo piano di una palazzina di tre piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato un'anziana già priva di vita, di 72 anni, mentre il marito - ferito - è stato tratto in salvo. Il fuoco è stato poi domato e sulle cause del rogo stanno indagando i carabinieri.

L'anziano, anch'egli 72enne, si trova al Cannizzaro di Catania. Ha riportato ustioni leggere a viso e mani. È stato tuttavia ricoverato nella terapia semintensiva del Centro Ustioni sotto osservazione per eventuali complicanze legate a possibile inalazione di fumi.