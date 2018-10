Una spazzatrice del servizio raccolta rifiuti è andata a fuoco in via Umberto, incrocio con via Grotte Bianche. Il rogo ha danneggiato anche una vettura che era in sosta nel punto in cui si è sviluppato l'incendio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo domando le fiamme.