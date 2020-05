Incendio di un autoarticolato in tangenziale: l'intervento dei vigili del fuoco

Alle 13,45 di oggi, due squadre di Vigili del Fuoco, dalla sede centrale del comando provinciale e dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale, sono intervenute per l'incendio di un autoarticolato all'interno della galleria "Pietra dell'Ova" al chilometro 1,400 della tangenziale Est, in direzione Messina, tra lo svincolo di Gravina ed i caselli di S. Gregorio. Il mezzo pesante trasportava bancali in legno ed il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Si è reso necessario anche l'intervento di due autobotti di rincalzo dalla Sede centrale del comando provinciale VVF e di un mezzo logistico per gli autorespiratori, considerato che l'incendio si è sviluppato in galleria. Spente le fiamme, le squadre dei vigili del fuoco intervenute, hanno assistito il personale dell'Anas per le attivita di ripristino della carreggiata e della circolazione dei veicoli, che era stata temporaneamente interrotta. Ad un primo sopralluogo di verifica, l'Impianto elettrico della galleria risultava danneggiato dal calore prodotto dall'incendio. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Stradale e tecnici Anas per gli adempimenti di competenza.

