Incendio al viale Mario Rapisardi, sospetta presenza di amianto: intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo le 16,00, una squadra di vigili del fuoco ed il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania è intervenuta in via Aurelio Saffi angolo via Ugo Bassi (zona Viale Mario Rapisardi) a Catania, per un incendio di rifiuti all'aperto con la sospetta presenza di materiale contenente fibre di amianto.

Il personale dei vigili del fuoco intervenuto, ha provveduto allo spegnimento dell'incendio e ad isolare, in via precauzionale, il materiale sospetto per evitare possibili dispersioni nell'ambiente. Fatte le segnalazioni del caso è stato, dunque, richiesto l'intervento della polizia ambientale e dei tecnici dell'Arpa (Agenzia Regionale per l'Ambiente) per gli accertamenti di competenza.