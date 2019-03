Incendio in viale Jonio, sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono in azione in viale Jonio per lo spegnimento di un incendio in appartamento, divampato alle 18 circa di questo pomeriggio. La strada è attualmente chiusa al traffico: sul posto ci sono anche i carabinieri. Le fiamme si sono sprigionate nel negozio Mydea, come riferiscono dei residenti alla redazione di CataniaToday.